Под участком полиции в Киеве сожгли флаг ЛГБТ
Представители националистической организации "Карпатская сечь" в воскресенье сожгли под Шевченковским райотделом милиции флаг ЛГБТ.
Об этом сообщила организация в Facebook.
"В лучших традициях инквизиции сжигать, конечно, самих еретиков, но мы начали пока с их флага", - заявили националисты.
По их словам, сожжение флага именно у отделения полиции является символическим.
"Сколько бы собак системы на нас не выпустили - мы выстоим. Совсем скоро таким пламенем будет гореть не только ЛГБТ-флаг", - заявили в организации.
Как сообщается на странице "Карпатской Сечи", трое ее представителей были задержаны в воскресенье утром среди 57 человек, которые принимали участие в столкновении со стражами порядка.
Позже представители организации присутствовали возле Шевченковского райотдела милиции, требуя отпустить задержанных националистов.