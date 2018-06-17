Под участком полиции в Киеве сожгли флаг ЛГБТ

Представители националистической организации "Карпатская сечь" в воскресенье сожгли под Шевченковским райотделом милиции флаг ЛГБТ.

Об этом сообщила организация в Facebook.

"В лучших традициях инквизиции сжигать, конечно, самих еретиков, но мы начали пока с их флага", - заявили националисты.

Фото с Facebook "Карпатской сичи"

По их словам, сожжение флага именно у отделения полиции является символическим.

"Сколько бы собак системы на нас не выпустили - мы выстоим. Совсем скоро таким пламенем будет гореть не только ЛГБТ-флаг", - заявили в организации.

Как сообщается на странице "Карпатской Сечи", трое ее представителей были задержаны в воскресенье утром среди 57 человек, которые принимали участие в столкновении со стражами порядка.

Позже представители организации присутствовали возле Шевченковского райотдела милиции, требуя отпустить задержанных националистов.