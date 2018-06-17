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Могеріні очікує рішення про переговори щодо вступу Македонії до ЄС за кілька тижнів

Неділя, 17 червня 2018, 21:24

Єврокомісія вже рекомендувала розпочати переговори про вступ Македонії до ЄС і Європейська рада може прийняти ухвалити відповідне рішення через два тижні.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми в особі Єврокомісії вже рекомендували почати переговори, і особисто я очікую і хотіла б сподіватися, що через два тижні Європейська Рада ухвалить таке рішення", - заявила Могеріні з нагоди підписання угоди про нову офіційну назву Македонії.

Так Могеріні відповіла на питання, чи може тепер розпочатися переговорний процес щодо вступу Македонії до ЄС.

"Я хотіла б розраховувати, що це надішле позитивний сигнал і посилить хвилю змін і мирних, конструктивних регіональних відносин за межами двох країн у всьому Балканському регіоні", - додала вона.

За її словами, європейці можуть пишатися тим, що сторони знайшли "безпрограшне рішення через дипломатію та через діалог" застарілої проблеми.

17 червня Греція і Македонія підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Восени у Македонії ще відбудеться референдум щодо нової назви.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

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"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСМакедоніяГреція
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