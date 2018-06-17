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Могерини ожидает начала переговоров о вступлении Македонии в ЕС через несколько недель

Воскресенье, 17 июня 2018, 21:24

Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС и Евросовет может принять соответствующее решение через две недели. 

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы в лице Еврокомиссии уже рекомендовали начать переговоры, и лично я ожидаю и хотела бы надеяться, что через две недели Евросовет примет такое решение", - заявила Могерини по случаю подписания соглашения о новом официальном названии Македонии. 

Так Могерини ответила на вопрос, может ли теперь быть начат переговорный процесс о вступлении Македонии в ЕС. 

"Я хотела бы рассчитывать, что это пошлет позитивный сигнал и усилит волну перемен и мирных, конструктивных региональных отношений за пределами двух стран во всем балканском регионе", - добавила она.

По ее словам, европейцы могут гордиться тем, что стороны нашли "беспроигрышное решение через дипломатию и через диалог" застарелой проблемы.

17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Осенью в Македонии состоится референдум относительно нового названия.

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

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Темы: ЕСМакедонияГреция
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