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Українець Далакян у Києві захистив титул чемпіона світу з боксу

Понеділок, 18 червня 2018, 00:16
Українець Далакян у Києві захистив титул чемпіона світу з боксу

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян успішно провів перший захист титулу, нокаутувавши боксера з Таїланду Сиричаї Тайєна.

Бій пройшов у Києві в КВЦ "Парковий", ринг і трибуни встановили на вертолітному майданчику. 

Далакян володів ініціативою протягом усього поєдинку - Тайєн тричі опинявся у нокдауні, але кожного разу знаходив сили піднятися. 

У восьмому раунді українець провів затяжну атаку з кількох потужних ударів у голову суперника, після чого рефері завершив бій - перемога Далакяна технічним нокаутом.

Артем не має поразок на профі-ринзі - 17 перемог, 12 нокаутом.

Нагадаємо, Артем Далакян став чемпіоном світу за версією WBA у лютому, здолавши американця Браяна Вілорію.

Олексій Павлиш, УП

Теми: спорт
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