Українець Далакян у Києві захистив титул чемпіона світу з боксу

900 переглядів
Понеділок, 18 червня 2018, 00:16

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян успішно провів перший захист титулу, нокаутувавши боксера з Таїланду Сиричаї Тайєна.

Бій пройшов у Києві в КВЦ "Парковий", ринг і трибуни встановили на вертолітному майданчику. 

Далакян володів ініціативою протягом усього поєдинку - Тайєн тричі опинявся у нокдауні, але кожного разу знаходив сили піднятися. 

У восьмому раунді українець провів затяжну атаку з кількох потужних ударів у голову суперника, після чого рефері завершив бій - перемога Далакяна технічним нокаутом.

Артем не має поразок на профі-ринзі - 17 перемог, 12 нокаутом.

Нагадаємо, Артем Далакян став чемпіоном світу за версією WBA у лютому, здолавши американця Браяна Вілорію.

Олексій Павлиш, УП

Теми: спорт
powered by lun.ua
По темі
Більшість німців вважають, що Меркель повинна поїхати в Росію на ЧС 15 червня 2018, 09:45
Футболіст, який збиває літак: у Нідерландах замовили марку про Росію 14 червня 2018, 08:50
Чемпіонат невизнаних країн: серед гравців команди з Закарпаття нема українців - ОДА 12 червня 2018, 00:03
Усі новини
Головні новини
Українець Далакян у Києві захистив титул чемпіона світу з боксу
Клімкін: РФ може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018 заради іміджу
OVERTIME: Головні економічні новини вихідних
Спецдоповідач ООН: в Україні значно поменшало випадків катувань
Усі новини
Досвід

Чоловіки – про те, як змінилося їхнє життя з народженням дитини

Любов

Веселкові сім'ї: хто кохає відкрито і "нетрадиційно"