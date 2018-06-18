Українець Далакян у Києві захистив титул чемпіона світу з боксу

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян успішно провів перший захист титулу, нокаутувавши боксера з Таїланду Сиричаї Тайєна.

Бій пройшов у Києві в КВЦ "Парковий", ринг і трибуни встановили на вертолітному майданчику.

Далакян володів ініціативою протягом усього поєдинку - Тайєн тричі опинявся у нокдауні, але кожного разу знаходив сили піднятися.

У восьмому раунді українець провів затяжну атаку з кількох потужних ударів у голову суперника, після чого рефері завершив бій - перемога Далакяна технічним нокаутом.

Артем не має поразок на профі-ринзі - 17 перемог, 12 нокаутом.

Нагадаємо, Артем Далакян став чемпіоном світу за версією WBA у лютому, здолавши американця Браяна Вілорію.

Олексій Павлиш, УП