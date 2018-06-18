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Украинец Далакян в Киеве защитил титул чемпиона мира по боксу

Понедельник, 18 июня 2018, 00:16
Украинец Далакян в Киеве защитил титул чемпиона мира по боксу

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян успешно провел первую защиту титула, нокаутировав боксера из Таиланда Сиричаи Тайена.

Бой прошел в Киеве в КВЦ "Парковый", ринг и трибуны установили на вертолетной площадке.

Далакян владел инициативой на протяжении всего поединка - Тайен трижды оказывался в нокдауне, но каждый раз находил силы подняться.

В восьмом раунде украинец провел затяжную атаку из нескольких мощных ударов в голову соперника, после чего рефери завершил бой - победа Далакян техническим нокаутом.

Артем не имеет поражений на профи-ринге - 17 побед, 12 нокаутом.

Напомним, Артем Далакян стал чемпионом мира по версии WBA в феврале, одолев американца Брайана Вилорию.

Алексей Павлыш, УП

Темы: спорт
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