Украинец Далакян в Киеве защитил титул чемпиона мира по боксу
Понедельник, 18 июня 2018, 00:16
Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян успешно провел первую защиту титула, нокаутировав боксера из Таиланда Сиричаи Тайена.
Бой прошел в Киеве в КВЦ "Парковый", ринг и трибуны установили на вертолетной площадке.
Далакян владел инициативой на протяжении всего поединка - Тайен трижды оказывался в нокдауне, но каждый раз находил силы подняться.
В восьмом раунде украинец провел затяжную атаку из нескольких мощных ударов в голову соперника, после чего рефери завершил бой - победа Далакян техническим нокаутом.
Артем не имеет поражений на профи-ринге - 17 побед, 12 нокаутом.
Напомним, Артем Далакян стал чемпионом мира по версии WBA в феврале, одолев американца Брайана Вилорию.
Алексей Павлыш, УП