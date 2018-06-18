Українець Нікішин здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування

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Понеділок, 18 червня 2018, 02:34

Український шпажист Богдан Нікішин виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи, який проходив у Нові-Саді (Сербія).

Про це повідомляє XSport.

Нікішин стартував у груповому рануді, вигравши чотири бої з шести, та продовжив виступи у етапі прямого вильоту під 36-м номером.

В 1/32 фіналу українець був сильнішим за угорця Жомбора Баньяї (13:8), потім переміг росіянина Вадима Анохіна (11:7), італійця Марко Фікеру (3:2) і німця Лукаса Бельманна (15:12).

У півфіналі Нікішин поступився представнику Естонії Миколі Новосьолову (9:10) та здобув "бронзу".

Для українського шпажиста ця бронзова нагорода стала другою на чемпіонатах Європи. У 2016 році у польському Торуні він також був третім.

Нагадаємо, у травні Нікішин виборов срібну медаль на етапі Кубка світу у Парижі.

Теми: спорт
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