Українець Нікішин здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування
Український шпажист Богдан Нікішин виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи, який проходив у Нові-Саді (Сербія).
Про це повідомляє XSport.
Нікішин стартував у груповому рануді, вигравши чотири бої з шести, та продовжив виступи у етапі прямого вильоту під 36-м номером.
В 1/32 фіналу українець був сильнішим за угорця Жомбора Баньяї (13:8), потім переміг росіянина Вадима Анохіна (11:7), італійця Марко Фікеру (3:2) і німця Лукаса Бельманна (15:12).
У півфіналі Нікішин поступився представнику Естонії Миколі Новосьолову (9:10) та здобув "бронзу".
Для українського шпажиста ця бронзова нагорода стала другою на чемпіонатах Європи. У 2016 році у польському Торуні він також був третім.
Нагадаємо, у травні Нікішин виборов срібну медаль на етапі Кубка світу у Парижі.