Украинец Никишин завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по фехтованию

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Понедельник, 18 июня 2018, 02:34

Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходил в Нови-Саде (Сербия).

Об этом сообщает XSport.

Никишин стартовал в групповом раунде, выиграв четыре боя с шести, и продолжил выступления на этапе прямого вылета под 36-м номером.

В 1/32 финала украинец был сильнее венгра Жомбора Баньяи (13:8), затем победил россиянина Вадима Анохина (11:7), итальянца Марко Фикеру (3:2) и немца Лукаса Бельманна (15:12).

В полуфинале Никишин уступил представителю Эстонии Николаю Новоселову (9:10) и получил "бронзу".

Для украинского шпажиста эта бронзовая награда стала второй на чемпионатах Европы. В 2016 году в польском Торуне он также был третьим.

Напомним, в мае Никишин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Париже.

Темы: спорт
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