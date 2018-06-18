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ООС: Бойовики застосували міномети, 1 поранений

Понеділок, 18 червня 2018, 07:21
ООС: Бойовики застосували міномети, 1 поранений

Минулої доби бойовики 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів - 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 18 червня.

"Минулої доби ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках із застосуванням переважно стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь", - підкреслили у прес-центрі.

"Відмічається активізація російсько-окупаційних військ увечері та темної пори доби.

На Луганському напрямку, близько 19-ї години та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів по наших позиціях в районі н.п. Кримське і Новотошківське.

Один наш захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення", - йдеться у звіті.

Крім цього, заборонену Мінськими домовленостями зброю бойовики застосували на Донецькому напрямку, в районах н.п. Піски та Старогнатівка, що під Волновахою.

На Маріупольському напрямку упродовж минулої доби тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районах н.п. Пищевик, Гнутове, Водяне, Широкине.

"Належне інженерне обладнання наших позицій та адекватна відповідь Об'єднаних сил запобігли загибелі особового складу та не допустили більшої активізації противника", - наголосили у прес-центрі.

За даними розвідки, минулої доби 5 окупантів поранено.

Втрат серед українських військ поточної доби немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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