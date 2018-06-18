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ООС: Боевики применили минометы, 1 раненый

Понедельник, 18 июня 2018, 07:21
ООС: Боевики применили минометы, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов - 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 18 июня.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - заявили в пресс-центре.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск вечером и в темное время суток.

На Луганском направлении, около 19 часов и в полночь, оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе н.п. Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранение", - говорится в отчете.

Кроме этого, запрещенное Минскими договоренностями оружие боевики применили на Донецком направлении, в районах н.п. Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.

На Мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах н.п. Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

"Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника", - подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, за минувшие сутки 5 оккупантов получили ранения.

Потерь среди украинских войск за текущие сутки нет.

Темы: ООСбоевые действия
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