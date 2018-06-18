Контрольний пункт "Майорське" знову працює

Роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" 18 червня поновлено.

Станом на ранок він працює у штатному режимі, як і всі інші КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє штаб.

16 червня українські прикордонники призупинили роботу КПВВ "Майорське" адже бойовики не пропускали людей на окуповану територію нібито "з причин проведення ремонтних робіт".

Оскільки офіційно ніхто про це не повідомляв, для безпеки громадян та недопущення провокацій з боку НЗФ, Об'єднаний командний пункт ООС призупинив роботу КПВВ "Майорське".