Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Контрольный пункт "Майорское" снова работает

Понедельник, 18 июня 2018, 08:38

Работа контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" 18 июня возобновлена.

По состоянию на утро он работает в штатном режиме, как и все другие КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает штаб.

16 июня украинские пограничники приостановили работу КПВВ "Майорское", поскольку боевики не пропускали людей на оккупированную территорию якобы "по причинам проведения ремонтных работ".

Поскольку официально никто об этом не сообщал, для безопасности граждан и недопущения провокаций со стороны НВФ, Объединенный командный пункт ООС приостановил работу КПВВ "Майорское".

Темы: ДонбассПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: