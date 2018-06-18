Контрольный пункт "Майорское" снова работает

Работа контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" 18 июня возобновлена.



По состоянию на утро он работает в штатном режиме, как и все другие КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает штаб.

16 июня украинские пограничники приостановили работу КПВВ "Майорское", поскольку боевики не пропускали людей на оккупированную территорию якобы "по причинам проведения ремонтных работ".



Поскольку официально никто об этом не сообщал, для безопасности граждан и недопущения провокаций со стороны НВФ, Объединенный командный пункт ООС приостановил работу КПВВ "Майорское".