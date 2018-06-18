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На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат

Понеділок, 18 червня 2018, 09:15

На президентських виборах у Колумбії переміг кандидат від правоцентристської партії "Демократичний центр" Іван Дуке.

За даними виборчої комісії, за Дуке віддали свої голоси 54% виборців, передає DW.

Його суперник, колишній мер столиці Колумбії Боготи Густаво Петро набрав 42% голосів.

Чинний президент Колумбії Хуан Мануель Сантос уже привітав Дуке з перемогою.

"Я подзвонив Івану Дуке, щоб привітати його і побажати удачі. Я запропонував йому співпрацю уряду, щоб зробити перехід впорядкованим і спокійним", – написав він у Twitter.

Іван Дуке є противником мирного договору між урядом країни та повстанським ліворадикальним угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC). Попри схвалення світової громадськості, угода не отримала абсолютної підтримки серед колумбійців.

Після укладення договору в 2017 році Дуке говорив, що він "порве угоду на шматочки". Пізніше він заявив, що йдеться не про скасування, а про внесення змін до мирної угоди.

У своїй промові після перемоги на виборах обраний президент заявив про свою прихильність, в цілому, до домовленості з FARC, проте декларував, що хотів би внести до угоди певні зміни.

Крім того, Дуке виступає проти продовження мирних переговорів із повстанським угрупованням "Армія національного звільнення" (ELN).

У свою чергу, у FARC вже закликали Дуке дотримуватися мирної угоди. "Необхідно продемонструвати розсудливість. Те, що потрібно країні, - це стійкий мир, який приведе нас до довгоочікуваного примирення", – йдеться в заяві FARC.

Участь колишніх повстанців у політичному житті Колумбії – частина мирної угоди, яку в листопаді 2016 року уклали уряд Колумбії та FARC.

У документі йдеться про роззброєння повстанців, участь FARC у політиці та спільну боротьбу з торгівлею наркотиками. Угода також гарантує амністію для більшості бойовиків.

Конфлікт між владою Колумбії і бойовиками FARC тривав понад 50 років. Через нього з початку 1960-х років загинули близько 260 тисяч осіб, понад 60 тисяч вважаються зниклими безвісти. Ще близько 7 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця.

Протистояння офіційно завершилося 15 серпня 2017 року. Того дня у місті Фонсека на північному сході Колумбії бойовики FARC здали понад 8 тисяч одиниць зброї і близько 1,3 мільйона одиниць боєприпасів.

Теми: світ
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