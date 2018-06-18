На президентских выборах в Колумбии победил правый кандидат

На президентских выборах в Колумбии победил кандидат от правоцентристской партии "Демократический центр" Иван Дуке.



По данным избирательной комиссии, за Дуке отдали свои голоса 54% избирателей, передает DW.

Его соперник, бывший мэр столицы Колумбии Боготы Густаво Петро набрал 42% голосов.



Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Дуке с победой.



"Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить его и пожелать удачи. Я предложил ему сотрудничество правительства, чтобы сделать переход упорядоченным и спокойным", - написал он в Twitter.

Llamé a @IvanDuque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 17, 2018

Иван Дуке является противником мирного договора между правительством страны и повстанческой леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Несмотря на одобрение мировой общественности, сделка не получила абсолютной поддержки среди колумбийцев.



После заключения договора в 2017 году Дуке говорил, что он "порвет договор на кусочки". Позже он заявил, что речь идет не об отмене, а о внесении изменений в мирное соглашение.



В своей речи после победы на выборах избранный президент заявил о своей приверженности, в целом, договоренности с FARC, однако декларировал, что хотел бы внести в соглашение определенные изменения.



Кроме того, Дуке выступает против продления мирных переговоров с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (ELN).



В свою очередь, в FARC уже призвали Дуке соблюдать мирное соглашение. "Необходимо продемонстрировать благоразумие. Что нужно стране, – это устойчивый мир, который приведет нас к долгожданному примирение", – говорится в заявлении FARC.



Участие бывших повстанцев в политической жизни Колумбии – часть мирного соглашения, которое в ноябре 2016 года заключили правительство Колумбии и FARC.



В документе говорится о разоружении повстанцев, участие FARC в политике и совместной борьбе с торговлей наркотиками. Соглашение также гарантирует амнистию для большинства боевиков.



Конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC длился более 50 лет. Из-за него с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, более 60 тысяч считаются пропавшими без вести. Еще порядка 7 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места.



Противостояние официально завершилось 15 августа 2017 года. В тот день в городе Фонсека на северо-востоке Колумбии боевики FARC сдали более 8 тысяч единиц оружия и около 1,3 миллиона единиц боеприпасов.