На президентских выборах в Колумбии победил правый кандидат

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Понедельник, 18 июня 2018, 09:15

На президентских выборах в Колумбии победил кандидат от правоцентристской партии "Демократический центр" Иван Дуке.

По данным избирательной комиссии, за Дуке отдали свои голоса 54% избирателей, передает DW.

Его соперник, бывший мэр столицы Колумбии Боготы Густаво Петро набрал 42% голосов.

Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Дуке с победой.

"Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить его и пожелать удачи. Я предложил ему сотрудничество правительства, чтобы сделать переход упорядоченным и спокойным", - написал он в Twitter.

Иван Дуке является противником мирного договора между правительством страны и повстанческой леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Несмотря на одобрение мировой общественности, сделка не получила абсолютной поддержки среди колумбийцев.

После заключения договора в 2017 году Дуке говорил, что он "порвет договор на кусочки". Позже он заявил, что речь идет не об отмене, а о внесении изменений в мирное соглашение.

В своей речи после победы на выборах избранный президент заявил о своей приверженности, в целом, договоренности с FARC, однако декларировал, что хотел бы внести в соглашение определенные изменения.

Кроме того, Дуке выступает против продления мирных переговоров с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (ELN).

В свою очередь, в FARC уже призвали Дуке соблюдать мирное соглашение. "Необходимо продемонстрировать благоразумие. Что нужно стране, – это устойчивый мир, который приведет нас к долгожданному примирение", – говорится в заявлении FARC.

Участие бывших повстанцев в политической жизни Колумбии – часть мирного соглашения, которое в ноябре 2016 года заключили правительство Колумбии и FARC.

В документе говорится о разоружении повстанцев, участие FARC в политике и совместной борьбе с торговлей наркотиками. Соглашение также гарантирует амнистию для большинства боевиков.

Конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC длился более 50 лет. Из-за него с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, более 60 тысяч считаются пропавшими без вести. Еще порядка 7 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места.

Противостояние официально завершилось 15 августа 2017 года. В тот день в городе Фонсека на северо-востоке Колумбии боевики FARC сдали более 8 тысяч единиц оружия и около 1,3 миллиона единиц боеприпасов.

Темы: мир
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