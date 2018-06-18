У Мексиці зафіксували землетрус від стрибків футбольних фанатів

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Понеділок, 18 червня 2018, 10:02

Інститут геологічних і атмосферних досліджень Мексики зафіксував штучний землетрус в Мехіко під час матчу національної збірної з командою Німеччини чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що поштовхи були зареєстровані в двох точках столиці через сім секунд після 35-ї хвилини гри, коли збірна Мексики забила гол.

Це явище інститут назвав "штучним" землетрусом. Його причиною могли стали радісні стрибки уболівальників.

Теми: футбол
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