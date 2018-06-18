У Мексиці зафіксували землетрус від стрибків футбольних фанатів
Понеділок, 18 червня 2018, 10:02
Інститут геологічних і атмосферних досліджень Мексики зафіксував штучний землетрус в Мехіко під час матчу національної збірної з командою Німеччини в рамках Чемпіонату світу з футболу.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що поштовхи були зареєстровані в двох точках столиці через сім секунд після 35-ї хвилини гри, коли збірна Мексики забила гол.
Це явище інститут назвав "штучним" землетрусом. Його причиною могли стали радісні стрибки уболівальників.
#Sismo artificial en la Ciudad de México por celebración de gol de la selección mexicana durante el partido contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018.— SIMMSA (@SIMMSAmex) June 17, 2018
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