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В Мексике зафиксировали землетрясение от прыжков футбольных фанатов

Понедельник, 18 июня 2018, 10:02

Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в Мехико во время матча национальной сборной с командой Германии в рамках Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что толчки были зарегистрированы в двух точках столицы через семь секунд после 35-й минуты игры, когда сборная Мексики забила гол.

Это явление институт назвал "искусственным" землетрясением. Возможной его причиной могли стали радостные прыжки болельщиков.

Темы: футбол
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