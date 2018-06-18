В Мексике зафиксировали землетрясение от прыжков футбольных фанатов
Понедельник, 18 июня 2018, 10:02
Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в Мехико во время матча национальной сборной с командой Германии в рамках Чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что толчки были зарегистрированы в двух точках столицы через семь секунд после 35-й минуты игры, когда сборная Мексики забила гол.
Это явление институт назвал "искусственным" землетрясением. Возможной его причиной могли стали радостные прыжки болельщиков.
#Sismo artificial en la Ciudad de México por celebración de gol de la selección mexicana durante el partido contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018.— SIMMSA (@SIMMSAmex) June 17, 2018
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