Институт геологических и атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в Мехико во время матча национальной сборной с командой Германии чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что толчки были зарегистрированы в двух точках столицы через семь секунд после 35-й минуты игры, когда сборная Мексики забила гол.

Это явление институт назвал "искусственным" землетрясением. Возможной его причиной могли стали радостные прыжки болельщиков.