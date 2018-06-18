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Кравчук згадав, як олігархи молилися, полювали і випивали з Януковичем

Понеділок, 18 червня 2018, 10:42

Втікач Віктор Янукович у часи свого президентства щотижня організовував полювання у Сухолуччі.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів перший президент України Леонід Кравчук.

Кравчук зізнався, що Янукович його теж запрошував, але він не кожного разу приїжджав.

"Завжди було не менше 20 людей. Були друзі Януковича, яких він добре знав. Завжди був Кучма, Пінчук, часто був Бойко. Новинський приїжджав, зрідка Клюєв приходив. До речі, синів Януковича ніколи не було, не знаю чому. Був Ярославський, був ще молодий харківський цей хлопець… Курченко", – описує він склад учасників полювання.

За словами Кравчука, перед початком мисливства навчені спеціалісти проводили інструктаж, як правильно полювати і нікого не поранити. Лише після цього гості бралися за зброю.

"Капличка там ще була. Перед і після полювання заходили в цю капличку. Там був священик, він освячував, щоб полювання не було диким", – говорить екс-президент.

Після мисливства гості Януковича збиралися у мисливському будинку вечеряти і говорити про політику.

"Випивали трошки. Хтось пив більше, хтось менше. Але відверто скажу: не пам'ятаю, щоб хтось був п’яний… Кожен виступав, щось пропонував. Була досить демократична обстановка. Якщо хтось говорив занадто багато, то Янукович його зупиняв. Не хамив, ввічливо казав: "Понятно, не треба далі!", – пригадує Кравчук.  

Більше читайте в інтерв’ю УП "Леонід Кравчук: Путіну треба сісти з Порошенком за стіл переговорів"

Українська правда

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Теми: ЯнуковичКравчук
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