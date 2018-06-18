Кравчук вспомнил, как олигархи молились, охотились и выпивали с Януковичем

Беглец Виктор Янукович во времена своего президентства еженедельно организовывал охоту в Сухолучье.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук признался, что Янукович его тоже приглашал, но он не каждый раз приезжал.

"Всегда было не менее 20 человек. Были друзья Януковича, которых он хорошо знал. Всегда был Кучма, Пинчук, часто был Бойко. Новинский приезжал, изредка Клюев приходил. Кстати, сыновей Януковича никогда не было, не знаю почему. Был Ярославский, был еще молодой харьковский этот парень ... Курченко", - описывает он состав участников охоты.

По словам Кравчука, перед началом охоты обученные специалисты проводили инструктаж, как правильно охотиться и никого не поранить. Лишь после этого гости брались за оружие.

"Часовня там еще была. Перед и после охоты заходили в эту часовню. Там был священник, он освящал, чтобы охота не была дикой", - говорит экс-президент.

После охоты гости Януковича собирались в охотничьем доме ужинать и говорить о политике.

"Выпивали немножко. Кто-то пил больше, кто меньше. Но откровенно скажу: не помню, чтобы кто-то был пьян ... Каждый выступал, что-то предлагал. Была достаточно демократичная обстановка. Если кто-то говорил слишком много, то Янукович его останавливал. Не хамил, вежливо говорил: "Понятно, не надо дальше!", - вспоминает Кравчук.

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