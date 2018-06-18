Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук вспомнил, как олигархи молились, охотились и выпивали с Януковичем

Понедельник, 18 июня 2018, 10:42

Беглец Виктор Янукович во времена своего президентства еженедельно организовывал охоту в Сухолучье.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук признался, что Янукович его тоже приглашал, но он не каждый раз приезжал.

"Всегда было не менее 20 человек. Были друзья Януковича, которых он хорошо знал. Всегда был Кучма, Пинчук, часто был Бойко. Новинский приезжал, изредка Клюев приходил. Кстати, сыновей Януковича никогда не было, не знаю почему. Был Ярославский, был еще молодой харьковский этот парень ... Курченко", - описывает он состав участников охоты.

По словам Кравчука, перед началом охоты обученные специалисты проводили инструктаж, как правильно охотиться и никого не поранить. Лишь после этого гости брались за оружие.

"Часовня там еще была. Перед и после охоты заходили в эту часовню. Там был священник, он освящал, чтобы охота не была дикой", - говорит экс-президент.

После охоты гости Януковича собирались в охотничьем доме ужинать и говорить о политике.

"Выпивали немножко. Кто-то пил больше, кто меньше. Но откровенно скажу: не помню, чтобы кто-то был пьян ... Каждый выступал, что-то предлагал. Была достаточно демократичная обстановка. Если кто-то говорил слишком много, то Янукович его останавливал. Не хамил, вежливо говорил: "Понятно, не надо дальше!", - вспоминает Кравчук.

Больше читайте в интервью УП "Леонид Кравчук: Путину нужно сесть с Порошенко за стол переговоров"

Украинская правда
Темы: ЯнуковичКравчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: