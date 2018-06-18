Суд переніс розгляд заяв по вилученому майну "РИА Новости-Україна"

Херсонський міський суд переніс розгляд заяв про повернення вилученого в ході обшуків у "РИА Новости-Україна" в Києві майна через неявку заявників.



Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" 18 червня прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.



"Оскільки заявники не з'явилися в суд, розгляд заяв про повернення вилученого під час раніше проведених обшуків майна співробітників" РИА Новости-Україна "перенесено", - сказала Тихончик.



При цьому вона додала, що нова дата розгляду заяв поки що не визначена.



15 травня співробітники СБУ спільно з прокуратурою АР Крим провели слідчі дії (обшуки) в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.



В ході розслідування були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Україна", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.



За результатами проведених слідчих і негласних слідчих дій встановлено причетність громадян України до незаконної діяльності зазначених медіаресурсів в Україні.

15 травня правоохоронці затримали в Києві керівника "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського.



Увечері в цей день йому повідомили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд заарештував його терміном на два місяці.



У нього вдома виявили зокрема нагороди Російської Федерації.