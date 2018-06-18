Суд перенес рассмотрение заявлений по изъятому имуществу "РИА Новости-Украина"

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Понедельник, 18 июня 2018, 12:39

Херсонский городской суд перенес рассмотрение заявлений о возвращении изъятого в ходе обысков в "РИА Новости-Украина" в Киеве имущества из-за неявки заявителей.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" 18 июня пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Поскольку заявители не явились в суд, рассмотрение заявлений о возвращении изъятого во время ранее проведенных обысков имущества сотрудников "РИА Новости-Украина" перенесено", – сказала Тихончик.

При этом она добавила, что новая дата рассмотрения заявлений пока еще не определена.

15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве.

В ходе расследования были получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости-Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

По результатам проведенных следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиаресурсов в Украине.
15 мая правоохранители задержали в Киеве руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Вечером в этот день он был уведомлен о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал его сроком на два месяца.

У него дома были обнаружены награды Российской Федерации.

Темы: СМИ суд прокуратура
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