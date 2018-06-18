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Аваков розповів, яку область першою відокремлять від Росії "Стіною"

Понеділок, 18 червня 2018, 12:38

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує, що будівництво ділянки кордону так званого проекту "Стіна" у Харківській області буде завершене до кінця 2018 року.

Про це він повідомив під час робочого візиту до Харківської області, передає прес-служба МВС.

"Інженерне облаштування державного кордону триває не зважаючи ні на що. Кордон з Росією буде облаштовано, не дивлячись на всі протистояння проросійських сил. Саме в Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів, 220 ми вже облаштували. Вже в цьому році всі роботи будуть завершені. Паралельно тривають роботи по Луганській та Сумській ділянках кордону", - підкреслив міністр.

 

За його словами, для посилення охорони ділянки кордону з Росією в Державній прикордонній службі створено 5 комендатур швидкого реагування.

"Такі підрозділи покликані обороняти кордон у разі необхідності та забезпечувати прихід основних сил. Таких в ДПСУ налічується вже 5. Більшість із них уже пройшло бойовий вишкіл і підтвердили спроможність виконати поставлені завдання. Комендатура швидкого реагування здатна діяти автономно на будь-якій ділянці державного кордону", - сказав Аваков.

Як повідомлялося, влітку 2017 року суд арештував сім підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених на проект "Стіна".

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Українська правда
Теми: кордонАваковРосія
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