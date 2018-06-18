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Порошенко: Поки я президент, не допущу ревізії децентралізації

Понеділок, 18 червня 2018, 13:43

Децентралізація стала однією з найефективніших реформ в Україні, відповідає інтересам українців, уберігає країну від федералізації Росії і від корупції, тому змінювати цей курс не будуть.

Про це заявив президент Петро Порошенко на ХIV Українському муніципальному форумі 18 червня у Києві. 

"Хочу вас запевнити, що, хоч децентралізація – це моє дітище, я переконаний, що це має бути проблемою нашої спільної роботи. І я наполегливо працюватиму над цим проектом рівно стільки, скільки мені відміряє бути при владі український народ. І поки я президент, я не допущу ревізії цього курсу", - сказав Порошенко.  

Він назвав цьому 4 причини.

"Децентралізація стала ключовою реформою, найрезультативнішою, або одною з найрезультативніших. Децентралізація наблизила владу до людей. І на багато років стала ефективним щепленням від федералізації. Вона сприяє вирішенню в найкращий спосіб багатьох інфраструктурних і соціальних проблем", - сказав Порошенко.

"Децентралізація відповідає нашим євроінтеграційним планам, бо повністю синхронізована з Європейською хартією місцевого самоврядування. І, по-четверте, децентралізація є ефективною частиною нашої антикорупційної системи", - додав глава держави.

Він також додав, що децентралізація "відповідає інтересам громад, жителів, інтересам усіх громадян України".

Порошенко нагадав, що дав старт реформі децентралізації 4 роки тому, коли Україна тільки "дала відсіч спробам Російської Федерації влаштувати штучну федералізацію", і всі боялися будь-якого делегування повноважень на місця, але курс цей виявися правильним і ефективним.

Ірина Балачук, УП
Теми: Порошенкомісцева влададецентралізація
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