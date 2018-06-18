Порошенко: Пока я президент, не допущу ревизии децентрализации

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Понедельник, 18 июня 2018, 13:43

Децентрализация стала одной из самых эффективных реформ в Украине, соответствует интересам украинцев, уберегает страну от федерализации России и от коррупции, поэтому менять этот курс не будут.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на ХIV Украинском муниципальном форуме 18 июня в Киеве.

"Хочу вас заверить, что, хотя децентрализация – это мое детище, я убежден, что это должно быть проблемой нашей совместной работы. И я настойчиво буду работать над этим проектом ровно столько, сколько мне отмеряет быть у власти украинский народ. И пока я президент, я не допущу ревизии этого курса", - сказал Порошенко.

Он назвал этому 4 причины.

"Децентрализация стала ключевой реформой, самой результативной, или одной из самых результативных. Децентрализация приблизила власть к людям. И на многие годы стала эффективной прививкой от федерализации. Она способствует решению лучшим образом многих инфраструктурных и социальных проблем", - сказал Порошенко.

"Децентрализация соответствует нашим евроинтеграционным планам, поскольку полностью синхронизирована с Европейской хартией местного самоуправления. И, в-четвертых, децентрализация является эффективной частью нашей антикоррупционной системы", - добавил глава государства.

Он также отметил, что децентрализация "отвечает интересам общин, жителей, интересам всех граждан Украины".

Порошенко напомнил, что дал старт реформе децентрализации 4 года назад, когда Украина только "дала отпор попыткам Российской Федерации устроить искусственную федерализацию", и все боялись любого делегирования полномочий на места, но курс этот оказался правильным и эффективным.

Ирина Балачук, УП
Темы: Порошенко местная власть децентрализация
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