Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Пока я президент, не допущу ревизии децентрализации

Понедельник, 18 июня 2018, 13:43

Децентрализация стала одной из самых эффективных реформ в Украине, соответствует интересам украинцев, уберегает страну от федерализации России и от коррупции, поэтому менять этот курс не будут.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на ХIV Украинском муниципальном форуме 18 июня в Киеве.

"Хочу вас заверить, что, хотя децентрализация – это мое детище, я убежден, что это должно быть проблемой нашей совместной работы. И я настойчиво буду работать над этим проектом ровно столько, сколько мне отмеряет быть у власти украинский народ. И пока я президент, я не допущу ревизии этого курса", - сказал Порошенко.

Он назвал этому 4 причины.

"Децентрализация стала ключевой реформой, самой результативной, или одной из самых результативных. Децентрализация приблизила власть к людям. И на многие годы стала эффективной прививкой от федерализации. Она способствует решению лучшим образом многих инфраструктурных и социальных проблем", - сказал Порошенко.

"Децентрализация соответствует нашим евроинтеграционным планам, поскольку полностью синхронизирована с Европейской хартией местного самоуправления. И, в-четвертых, децентрализация является эффективной частью нашей антикоррупционной системы", - добавил глава государства.

Он также отметил, что децентрализация "отвечает интересам общин, жителей, интересам всех граждан Украины".

Порошенко напомнил, что дал старт реформе децентрализации 4 года назад, когда Украина только "дала отпор попыткам Российской Федерации устроить искусственную федерализацию", и все боялись любого делегирования полномочий на места, но курс этот оказался правильным и эффективным.

Ирина Балачук, УП
Темы: Порошенкоместная властьдецентрализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: