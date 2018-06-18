Чверть України страждає від сильної посухи

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Понеділок, 18 червня 2018, 13:53

На 25% території України спостерігається посуха, найбільше від  нестачі опадів страждає Запорізька, Херсонська та Харківська області.

Про це повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Посуха охопила південно-східну частину України. Найбільше вона зачепила Запорізьку, Херсонську та Харківську області. Дощі були дуже нерівномірні. Можна говорити, що сильна посуха спостерігається на 25% території України", - сказала вона.

За словами Адаменко, прогноз щодо змін урожаю зернових в Україні Укргідрометцентр зможе оприлюднити до кінця червня.

За повідомленням агрометеорологічного відділу Укргідрометцентру, травень в Україні пройшов з "дефіцитом опадів".

"У кінці травня на багатьох площах південних, центральних та східних областей 0-10 см шар ґрунту був сухий, або майже сухий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчої доби захід і північ України опиняться під впливом атмосферного фронту, що спричинить грозові дощі.

Українська правда
Теми: погода Україна
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