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Четверть Украины страдает от сильной засухи

Понедельник, 18 июня 2018, 13:53

На 25% территории Украины наблюдается засуха, больше всего от недостатка осадков страдает Запорожская, Херсонская и Харьковская области.

Об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает "Интерфакс-Украина".

"Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она задела Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерны. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", - сказала она.

По словам Адаменко, прогноз по изменениям урожая зерновых в Украине Укргидрометцентр сможет обнародовать до конца июня.

По сообщению агрометеорологического отдела Укргидрометцентра, май в Украине прошел с "дефицитом осадков".

"В конце мая на многих площадях южных, центральных и восточных областей 0-10 см слой почвы был сухой, или почти сухой", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие сутки запад и север Украины окажутся под влиянием атмосферного фронта, что повлечет грозовые дожди.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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