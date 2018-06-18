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У Києві та ще кількох містах за борги відключили "UA:Перший"

Понеділок, 18 червня 2018, 14:17
У Києві та ще кількох містах за борги відключили UA:Перший

У понеділок, 18 червня, призупинено аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший" через передавачі у містах Київ, Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль, Чернігів, Білопілля, Ізюм та Ковель.

Про це повідомляє прес-служба Національного суспільного телебачення України.

За її даними, аналогове мовлення припинено концерном РРТ (радіомовлення, радіозв’язку та телебачення) через несплату за трансляції зі сторони ПАТ "НСТУ".

"З квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 млн грн", - наголошують телевізійники.

Канал скаржиться, що з державного бюджету на його фінансування вділено вдвічі менше грошей, ніж того вимагає закон про суспільне телебачення і радіомовлення України.

"Концерн РРТ поінформував НСТУ, що призупинення аналогової трансляції UA:Перший відбуватиметься щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора й триватиме до моменту погашення боргу", - розповідають в НСТУ.

Там порадили до відновлення аналогового мовлення дивитися "UA:Перший" в цифровому форматі DVB-T2, а також у кабельних телемережах та в інтернеті на офіційному сайті НСТУ.

Як повідомлялося, український уряд ухвалив рішення про поетапне відключення аналогового телемовлення з 1 липня 2018 року.

Українська правда

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Теми: телебаченняКиївборг
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