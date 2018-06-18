В Киеве и еще нескольких городах за долги отключили "UA:Первый"

В понедельник, 18 июня, приостановлена аналоговая трансляция телеканала "UA:Первый" через передатчики в городах Киев, Одесса, Днепр, Винница, Тернополь, Чернигов, Белополье, Изюм и Ковель.

Об этом сообщает пресс-служба Национального общественного телевидения Украины.

По ее данным, аналоговое вещание прекращено концерном РРТ (радиовещания, радиосвязи и телевидения) из-за неуплаты за трансляции со стороны ПАО "НСТУ".

"С апреля 2018 денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн грн", - отмечают телевизионщики.

Канал жалуется, что из государственного бюджета на его финансирование выделено вдвое меньше денег, чем того требует закон об общественном телевидении и радиовещании Украины.

"Концерн РРТ проинформировал НСТУ, что приостановление аналоговой трансляции "UA:Первый" будет происходить ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга", - рассказывают в НСТУ.

Там посоветовали до восстановления аналогового вещания смотреть "UA:Первый" в цифровом формате DVB-T2, а также на кабельных каналах и в интернете на официальном сайте НСТУ.

Как сообщалось, украинское правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевещания с 1 июля 2018 года.