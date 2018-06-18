Чемпіонат з футболу потрібно використовувати для тиску на РФ – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що проведення Чемпіонат світу з футболу потрібно використати для тиску з метою звільнення українських політв'язнів.

Про це міністр сказав агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні скористатися цим чемпіонатом для подальшого політичного і медійного тиску… Я завжди, коли спілкуюся з політиками, парламентаріями, закликаю їх починати зустрічі з російською стороною з питань Криму і Донбасу, політв'язнів", – цитує агентство Клімкіна.

Він заявив, що підтримує поширення українських, європейських та американських санкцій на всіх, хто причетний до сфабрикованих процесів проти українських політв'язнів і заручників, на осіб з так званого "списку Сенцова-Савченко".

"Зараз іноді друзі запитують, чи оптимальна ця назва, а я відповідаю, що назва неважлива, важливо щоб всі винні потрапили в цей список", – зазначив Клімкін.

Він розповів, що Україна підтримує акції, які проводяться в багатьох країнах світу в підтримку політв'язнів і бойкотування ЧС.

"Зараз ми працюємо над посиленням наших акцій, щоб фани, які їдуть на чемпіонат, бачили в аеропортах портрети політичних в'язнів і розуміли, в яку країну вони їдуть, що це не країна футболу, а за визначенням інша країна", – пояснив глава МЗС.

Клімкін також закликав українців оцінити можливі ризики і загрози їх особистій безпеці, перш ніж їхати в Росію на футбольні матчі.

За його словами, провокації можливі з боку російських силовиків.

"Якщо хтось туди їде і вважає, що футбол для нього важливіше, ніж власна безпека, я навіть вже не кажу про патріотизм – це його особистий вибір", – заявив міністр.

Він назвав "тотально неправильним рішенням" рішення їхати до "країни-агресора для того, щоб подивитися футбол".

У той же час, Клімкін підкреслив, що Україна захищатиме своїх громадян.

Раніше повідомлялося, що в Україні і світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова та інших політичних в'язнів Кремля.

Активісти закликали російську владу звільнити політв'язня до старту Чемпіонату світу з футболу.

Як відомо, ЧС-2018 розпочався 14 червня, матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Квитки на Чемпіонат придбали близько 5 тисяч громадян України, незважаючи на небезпеку поїздок до Росії.