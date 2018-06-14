"Перший гол Путіну": стартував третій етап акції #SaveOlegSentsov

У четвер розпочався третій етап глобальної акції за порятунок українських політв’язнів у Росії та окупованих нею територіях #SaveOlegSentsov.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

Акція проводиться під гаслом "На чемпіонаті світу з футболу в Росії ми граємо за політв’язнів".

"Сьогодні ми заб’ємо перший гол Путіну. У день відкриття чемпіонату світу в Росії ми починаємо свій чемпіонат світу. І будемо грати за політв’язнів", - йдеться в повідомленні руху.

В організації зазначають, що борються за ухвалення спеціальної резолюції Європейського парламенту про Олега Сенцова та інших заручників Кремля.

"Ми зробили усю підготовчу роботу. До фінального тексту резолюції завдяки друзям України в Європарламенті увійшли наші рекомендації", - наголошують у русі.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ та окупованому Криму за політичними мотивами переслідуються та ув'язнені понад 70 українців.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

2 червня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що йому щодня колють літр глюкози.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Активісти закликали російську владу звільнити політв’язня до старту Чемпіонату світу з футболу в Росії, тобто до 14 червня.