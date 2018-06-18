Чемпионат по футболу нужно использовать для давления на РФ – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что проведение Чемпионат мира по футболу нужно использовать для давления с целью освобождения украинских политзаключенных.

Об этом министр сказал агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы должны воспользоваться этим чемпионатом для дальнейшего политического и медийного давления… Я всегда, когда общаюсь с политиками, парламентариями, призываю их начинать встречи с российской стороной с вопросов Крыма и Донбасса, политзаключенных", – цитирует агентство Климкина.

Он заявил, что поддерживает распространение украинских, европейских и американских санкций на всех, кто причастен к сфабрикованным процессам против украинских политзаключенных и заложников, на лица из так называемого "списка Сенцова-Савченко".

"Сейчас иногда друзья спрашивают, оптимальное ли это название, а я отвечаю, что название неважно, важно чтобы все виновные попали в этот список", – отметил Климкин.

Он рассказал, что Украина поддерживает акции, которые проводятся во многих странах мира в поддержку политзаключенных и бойкотирования ЧМ.

"Сейчас мы работаем над усилением наших акций, чтобы фаны, которые едут на чемпионат, видели в аэропортах портреты политических узников и понимали, в какую страну они едут, что это не страна футбола, а по определению другая страна", – объяснил глава МИД.

Климкин также призвал украинцев оценить возможные риски и угрозы их личной безопасности, прежде чем ехать в Россию на футбольные матчи.

По его словам, провокации возможны со стороны российских силовиков.

"Если кто-то туда едет и считает, что футбол для него важнее, чем собственная безопасность, я даже уже не говорю о патриотизме – это его личный выбор", – заявил министр.

Он назвал "тотально неправильным" решение ехать "в страну-агрессор для того, чтобы посмотреть футбол".

В тоже время, Климкин подчеркнул, что Украина будет защищать своих граждан.

Ранее сообщалось, что в Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических заключенных Кремля.

Активисты призвали российские власти освободить политзаключенного до старта Чемпионата мира по футболу.

Как известно, ЧМ-2018 начался 14 июня, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Билеты на Чемпионат приобрели около 5 тысяч граждан Украины, несмотря на опасности поездок в Россию.