Омбудсмени домовилися про візити до Сенцова і Вишинського – росЗМІ

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявляє про домовленість з українським омбудсменом Людмилою Денісовою відвідати режисера Олега Сенцова в Салехарді і журналіста Кирила Вишинського в Херсоні.



Про це Москалькова сказала в ефірі телеканалу "Росія 1", повідомляє ТАСС.



"Попередня зустріч вже дозволила виробити деякі кроки, і ми маємо намір разом (з Денисовою) або з уповноваженим з прав людини в Салехарді відвідати Сенцова", – заявила Москалькова.



"Після цього ми, оскільки домовилися про паритетні кроки, готові були б відвідати Вишинського, і нам підкаже Людмила Леонтіївна найбільш оптимальний графік відвідування, для того щоб дорожня карта була ефективна", – додала вона.



Уповноважений з прав людини на Україні Людмила Денисова висловила надію, що процес взаємних візитів до засуджених як в Україні, так і в Росії вдасться налагодити.



У понеділок Москалькова і Денісова провели зустріч у Москві.