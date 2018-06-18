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Омбудсмени домовилися про візити до Сенцова і Вишинського – росЗМІ

Понеділок, 18 червня 2018, 18:50

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявляє про домовленість з українським омбудсменом Людмилою Денісовою відвідати режисера Олега Сенцова в Салехарді і журналіста Кирила Вишинського в Херсоні.

Про це Москалькова сказала в ефірі телеканалу "Росія 1", повідомляє ТАСС.

"Попередня зустріч вже дозволила виробити деякі кроки, і ми маємо намір разом (з Денисовою) або з уповноваженим з прав людини в Салехарді відвідати Сенцова", – заявила Москалькова.

"Після цього ми, оскільки домовилися про паритетні кроки, готові були б відвідати Вишинського, і нам підкаже Людмила Леонтіївна найбільш оптимальний графік відвідування, для того щоб дорожня карта була ефективна", – додала вона.

Уповноважений з прав людини на Україні Людмила Денисова висловила надію, що процес взаємних візитів до засуджених як в Україні, так і в Росії вдасться налагодити.

У понеділок Москалькова і Денісова провели зустріч у Москві.

Теми: заручникиправа людиниРосія
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