Омбудсмены договорились о визитах к Сенцову и Вышинскому – росСМИ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет о договоренности с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой посетить режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне.

Об этом Москалькова сказала в эфире телеканала "Россия 1", сообщает ТАСС.

"Предварительная встреча уже позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе (с Денисовой) или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова", – заявила Москалькова.

"После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна", – добавила она.

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова выразила надежду, что процесс взаимных визитов к осужденным как в Украине, так и в России удастся наладить.

В понедельник Москалькова и Денисова провели встречу в Москве.