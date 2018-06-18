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Москалькова обговорила з Денісовою "дорожню карту" відвідування ув'язнених

Понеділок, 18 червня 2018, 18:03

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що провела важливу зустріч з українською колегою Людмилою Денісовою і спільно напрацювали "дорожню карту" відвідування ув'язнених в РФ і Україні.

Про це вона написала в Facebook.

За її словами, зустріч з Денісовою відбулася у понеділок, в ході якої "почалося вироблення "дорожньої карти"" відвідування громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі.

 
фото із Facebook Т. Москалькової

Про підсумки зустрічі сама Денісова поки не повідомила.

Раніше Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що її не допустили до ще одного бранця Кремля, українського журналіста Романа Сущенко.

14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцов відмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу, 16 червня, з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Як повідомлялося, 9 червня президент України Петро Порошенко зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і говорив із ним про звільнення українців-політв’язнів. Вони домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають своїх ув'язнених громадян.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Українська правда

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Теми: РосіяУкраїнаправа людиниполітв'язні
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