ООС: бойовики 4 рази порушили перемир'я

Упродовж дня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, половина з них із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, жоден військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

В ООС наголошують, що підрозділи Збройних сил відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки бойовиків, зберігаючи положення українських підрозділів незмінним.