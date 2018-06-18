ООС: бойовики 4 рази порушили перемир'я
Упродовж дня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, половина з них із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, жоден військовий не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
"Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
В ООС наголошують, що підрозділи Збройних сил відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки бойовиків, зберігаючи положення українських підрозділів незмінним.
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