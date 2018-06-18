ООС: бойовики 4 рази порушили перемир'я

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Понеділок, 18 червня 2018, 19:03

Упродовж дня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, половина з них із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, жоден військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

В ООС наголошують, що підрозділи Збройних сил відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки бойовиків, зберігаючи положення українських підрозділів незмінним.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі війна Донбас Росія
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