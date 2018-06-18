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ООС: боевики 4 раза нарушили перемирие

Понедельник, 18 июня 2018, 19:03

В течение дня боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, половина из них из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Провокации против наших подразделений оккупанты провели вблизи Новотошковского, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Южное, Каменка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что подразделения Вооруженных сил открывали огонь и подавляли огневые точки боевиков, сохраняя положение украинских подразделений неизменным.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбассРосcия
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