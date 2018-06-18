Клімкін не вірить, що Трамп вважає Крим російським

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що сумнівається у тому, що президент США Дональд Трамп міг назвати окупований Крим російським, бо його жителі спілкуються російською.

Про це Клімкін розповів в інтерв’ю на "5 каналі".

"Ми повинні отримати інформацію з перших уст, що було сказано. Я вважаю, що ні, я пам’ятаю зустрічі з Трампом, що він казав стосовно окупованого Криму. Він дійсно питався, чи говорять там люди російською, але він дуже чітко висловив свою позицію стосовно того. Якщо це злив - це одна справа, якщо це якось видерте з контексту, це інше", - зазначив Клімкін.

Міністр зауважив, що під час зустрічі G7 було багато різних дискусій, "на скільки ми всі розуміємо, дуже багато було емоцій".

"У мене вже є декілька версій, але це була зустріч тет-а-тет, тому ми це з'ясуємо, звичайно. Я вважаю, що такого не було. Те, що я чув особисто від Трампа, - це чітка позиція щодо Криму. Думки з Криму, Донбасу, Росії могли бути, але Трамп не випадково приймає рішення про "Джавелін", санкції проти російських олігархів", - сказав глава МЗС.

Раніше BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах повідомило, що Дональд Трамп заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.