Климкин не верит, что Трамп считает Крым российским

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что сомневается в том, что президент США Дональд Трамп мог назвать оккупированный Крым российским, потому что его жители общаются на русском.

Об этом Климкин рассказал в интервью на "5 канале".

"Мы должны получить информацию из первых уст, что было сказано. Я считаю, что нет, я помню встречи с Трампом, что он говорил об оккупированном Крыме. Он действительно спрашивал, говорят там люди на русском, но он очень четко выразил свою позицию относительно того. Если это слив - это одно дело, если это как-то выдрали из контекста, это другое", - отметил Климкин.

Министр добавил, что во время встречи G7 было много разных дискуссий, "насколько мы все понимаем, очень много было эмоций".

"У меня уже есть несколько версий, но это была встреча тет-а-тет, поэтому мы это выясним, конечно. Я считаю, что такого не было. То, что я слышал лично от Трампа - это четкая позиция по Крыму. Мнения по Крыму, Донбассу, России могли быть, но Трамп не случайно принимает решение о "Джавелинах", санкциях против российских олигархов", - сказал глава МИД.

Ранее BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах сообщило, что Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.