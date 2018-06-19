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Власнику "Гаврилівських курчат" знизили заставу у 16 разів і відпустили

Вівторок, 19 червня 2018, 04:38

Печерський районний суд Києва відпустив під заставу затриманих за підозрою в забрудненні навколишнього середовища в Київській області співвласника ТОВ "Комплекс "Агромарс" Євгена Сігала і директора філії компанії Івана Зозулю.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією прес-служби юридичної компанії Equity, команда адвокатів якої захищає права підозрюваних в суді, було оскаржене рішення Печерського райсуду Києва і в результаті судового розгляду Апеляційним судом Києва розмір застави (як альтернативного запобіжного заходу) був знижений до 5 млн грн для кожного підозрюваного.

"Необхідні суми були внесені на депозитарний рахунок суду і власники агрохолдингу Марина та Євген Сігал, а також директор філії Іван Зозуля були звільнені під заставу і зараз вже знаходяться зі своїми сім'ями", - повідомили в прес-службі юридичної компанії.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва раніше відпустив під заставу в 90 млн грн одного з власників ТОВ "Комплекс "Агромарс" Марину Сігал.

Раніше суд обрав Євгену і Марині Сігал запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 80 млн грн і 90 млн грн відповідно.

Крім того, суд обрав директору структурного підрозділу Івану Зозулі такий самий запобіжний захід з альтернативою внесення застави в розмірі 84 млн грн.

ГПУ і Національна поліція затримали керівників і бенефіціарів ТОВ "Комплекс "Агромарс" в рамках справи про заподіяння екологічної шкоди на загальну суму 253 млн грн. У рамках справи 6 червня в Київській області було проведено 14 санкціонованих судом обшуків в приміщеннях "Агромарса".

У лютому 2018 року Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів виявила велике звалище трупів загиблих птахів, що утворилося поблизу філії "Гаврилівський птахівничий комплекс" "Агромарс".

Головне виробництво знаходиться в Гаврилівці (Вишгородський р-н Київської обл.).

Структура ТОВ "Комплекс "Агромарс" також включає: Броварську і Кагарлицьку філії, "Бориспільський експериментальний комбікормовий завод", "Київський комбікормовий завод", "Кагарлицький елеватор" і "Курганський бройлер".

"Комплекс Агромарс" в 2016 році збільшив чистий прибуток на 6,7% - до 86,63 млн грн, скоротивши виручку на 15,3% - до 2 млрд 287,22 млн грн.

Згідно держреєстру, власниками ТОВ "Комплекс Агромарс" є Євген і Марина Сігал в частках 49,994% на 50,006%.

Теми: судвиробництвоКиївська область
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