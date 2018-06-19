Держдеп прокоментував інформацію про заяву Трампа: Позиція США щодо Криму незмінна
Вівторок, 19 червня 2018, 07:13
Держдеп США прокоментував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що американський президент Дональд Трамп вважає Крим російським.
"Знову, ми повторювали знову і знову, наша політика щодо Криму залишається незмінною. Ми підтримуємо територіальну цілісність України з міжнародно визнаними кордонами", - заявив чиновник в ході телефонного брифінгу для журналістів.
"Наші санкції - наші пов'язані з Кримом санкції будуть залишатися в силі доти, доки Росія не припинить свою окупацію і не поверне Крим Україні", - додав він.
Раніше BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах повідомило, що Дональд Трамп заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.