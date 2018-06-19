Госдеп прокомментировал информацию о заявлении Трампа: Позиция США по Крыму неизменна

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Вторник, 19 июня 2018, 07:13

Госдеп  США прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что американский президент Дональд Трамп считает Крым российским.

"Опять, мы повторяли снова и снова, наша политика по Крыму остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины с международно признанными границами", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга для журналистов.

"Наши санкции – наши связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине", - добавил он.

Ранее BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах сообщило, что Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

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Темы: Крым Трамп США
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