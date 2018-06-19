Доба в ООС: бойовики здійснили 28 обстрілів і втратили БМП

1444 перегляди
Вівторок, 19 червня 2018, 07:45

Минулої доби ворог 28 разів порушував режим припинення вогню на Донбасі, з них 6 разів із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

18 червня, активні бойові дії тривали на Луганщині, де російсько-окупаційні війська вдалися до провокаційних дій в районі населеного пункту Новотошківське.

На горлівському напрямку – в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На донецькому напрямку - поблизу Авдіївки та Опитного. Тут під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовця.

Не припиняються бойові дії на маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де застосування окупантами мінометів наражало на небезпеку мирне населення.

"У результаті узгоджених дій підрозділів Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено 1 бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 окупантів поранено", - повідомляють у штабі.

Ніч поточної доби минула без загострення обстановки – ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння. Втрат серед українських захисників немає.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії
powered by lun.ua
По темі
ООС: бойовики 4 рази порушили перемир'я 18 червня 2018, 19:03
ООС: Бойовики застосували міномети, 1 поранений 18 червня 2018, 07:21
ООС: Бойовики зірвали розведення військ в районі Станиці Луганської 16 червня 2018, 07:25
Усі новини
Головні новини
Доба в ООС: бойовики здійснили 28 обстрілів і втратили БМП
Власнику "Гаврилівських курчат" знизили заставу у 16 разів і відпустили
Трамп хоче створити космічні війська
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
думка

Як охолодитися і що пити у спеку

історії

Один день з життя лікарняного відділення