Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в ООС: бойовики здійснили 28 обстрілів і втратили БМП

Вівторок, 19 червня 2018, 07:45

Минулої доби ворог 28 разів порушував режим припинення вогню на Донбасі, з них 6 разів із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

18 червня, активні бойові дії тривали на Луганщині, де російсько-окупаційні війська вдалися до провокаційних дій в районі населеного пункту Новотошківське.

На горлівському напрямку – в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На донецькому напрямку - поблизу Авдіївки та Опитного. Тут під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовця.

Не припиняються бойові дії на маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де застосування окупантами мінометів наражало на небезпеку мирне населення.

"У результаті узгоджених дій підрозділів Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено 1 бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 окупантів поранено", - повідомляють у штабі.

Ніч поточної доби минула без загострення обстановки – ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння. Втрат серед українських захисників немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: