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Сутки в ООС: боевики совершили 28 обстрелов и потеряли БМП

Вторник, 19 июня 2018, 07:45

За прошедшие сутки враг 28 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе, из них 6 раз с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

18 июня, активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российско-оккупационные войска прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское.

На горловском направлении - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На донецком направлении - вблизи Авдеевки и Опытного. Здесь во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили два украинских военнослужащих.

Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, где применение оккупантами минометов подвергали опасности мирное население.

"В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено 1 боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов ранены", - сообщают в штабе.

Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

Темы: ООСбоевые действия
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