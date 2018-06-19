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Україна передала Генсеку ООН список бранців Кремля

Вівторок, 19 червня 2018, 10:41

Україна передала Генеральному секретарю Організації об’єднаних націй Антоніу Гуттерішу список українських політв’язнів в Росії та окупований територіях ОРДЛО.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко у Twitter.

Єльченко написав, що розмовляв з Валентином Карпюком - братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ.

"Карпюк один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН", - написав постпред  в ООН і додав, що тиск на Росію не припинятиметься.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ та в окупованому Криму за політичними мотивами ув'язнено та незаконно утримуються понад 70 громадян України.

18 червня у Державному департаменті США закликали Росію негайно звільнити українських політв’язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Володимира Балуха та Олександра Шумкова.

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта

Українська правда
Теми: Росіяполітв'язніООН
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