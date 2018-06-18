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Держдеп вимагає від РФ негайно звільнити 4 українських політв'язнів

Понеділок, 18 червня 2018, 18:33

У Державному департаменті США закликають Росію негайно звільнити українських політв’язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Володимира Балуха та Олександра Шумкова.

Про це йдеться у заяві речниці Держдепу США Хезер Науерт.

"Ми особливо стурбовані добробутом чотирьох незаконно ув'язнених українців, які в даний час голодують - Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков та Володимир Балух", - зазначають у заяві.

Крім того, у документі також згадали про чеченського правозахисника Оюба Тітієва, представника релігійної організації "Свідки Єгови" Денніса Крістенсена, п’ятьох проповідників-саєнтологів та більше десятка мусульманських послідовників турецького богослова Саїда Нурсі.

"Ми закликаємо Росію негайно випустити всіх тих, кого ідентифікували, як політичних чи релігійних ув'язнених, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення та мирної релігійної практики", - наголошує речниця Держдепу США.

14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцов відмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу, 16 червня, з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Як повідомлялося, 9 червня президент України Петро Порошенко зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і говорив із ним про звільнення українців-політв’язнів. Вони домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають своїх ув'язнених громадян.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Марія Думанська, УП
Теми: СШАполітв'язніРосіяСенцов
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