Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина передала генсеку ООН список пленников Кремля

Вторник, 19 июня 2018, 10:41

Украина передала Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу список украинских политзаключенных в России и оккупированных территориях ОРДЛО.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Ельченко написал, что разговаривал с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ.

"Карпюк один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсекретарю ООН", - написал постпред в ООН и добавил, что давление на Россию не будет прекращаться.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, сейчас в РФ и оккупированном Крыму по политическим мотивам преследуются и заключены более 70 украинцев.

18 июля в Государственном департаменте США призывали Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Украинская правда
Темы: РосcияполитзаключенныеООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Росcия
Саммит в Джидде показал рост разногласий Китая с Россией по войне в Украине – ISW
Россия и Китай продолжают искать пути для военного взаимодействия – Пентагон
В России представили переписанный учебник истории с ложью о войне в Украине
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: