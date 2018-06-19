Украина передала генсеку ООН список пленников Кремля

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Вторник, 19 июня 2018, 10:41

Украина передала Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу список украинских политзаключенных в России и оккупированных территориях ОРДЛО.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Ельченко написал, что разговаривал с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ.

"Карпюк один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсекретарю ООН", - написал постпред в ООН и добавил, что давление на Россию не будет прекращаться.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, сейчас в РФ и оккупированном Крыму по политическим мотивам преследуются и заключены более 70 украинцев.

18 июля в Государственном департаменте США призывали Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова.

Читайте также: Где и в каких условиях держат пленников Кремля: онлайн-карта

Украинская правда

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Темы: Росcия политзаключенные ООН
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