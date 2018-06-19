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Під ВР сутички мітингувальників з поліцією

Вівторок, 19 червня 2018, 11:33
Під ВР сутички мітингувальників з поліцією

Під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події. 

Прохід до Ради заблокували кілька кордонів силовиків. Вийти чи зайти у парламент відповідно неможливо. 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Під стінами почалися сутички протестувальників і силовиків.

Учасники мітингу намагаються по одному вихоплювати поліцейських і виштовхують їх зі своїх лав. 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Хтось застосував сльозогінний газ. Наразі невідомо, чи це правоохоронці, чи хтось з мітингувальників. 

 
Фото Романа Романюка, УП

Учасники акції кричать "Ганьба" і кидають у силовиків пляшки.

З боку Маріїнського палацу прибуло підкріплення Нацгвардії. Силовики намагаються відтіснити мітингуючих від будівлі Ради. Через це виникають сутички.

 

Виходи і входи у раду закриті. Охоронці ради вдягають шоломи і бронежилети, вікна на першому поверсі закривають щитами.

фото Романа Кравця, УП

До мітингувальників вийшла віце-спікер парламенту Ірина Геращенко з кількома політиками. Учасники акції кричать: "Чого послали жінку?"

Геращенко закликала людей до порядку, попросила організувати ініціативну групу, яка піде на перемовини до спікера ВР Андрія Парубія. 

 
Фото романа кравця, УП 

Геращенко наразі виступає з гучномовцем перед найбільш агресивною частиною мітингуючих просто під стінами Ради.

Але вони її засвистали і заглушили вигуками "Ганьба".

"Вимога одна – повернути пільги", - кричить котрийсь із штурмовиків у гучномовець.

Натовп скандує "Парубій".

Також до людей вийшов Борислав Береза. 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Люди вимагають збереження соціальних пільг, посилення соціальних гарантій, підвищення зарплат, надання житла, виступають проти монетизації пільг.

У Раді посилюють охорону.

 
У Раді посилюють охорону 
Фото Романа Романюка, УП 

Афганці розібрали тимчасову огорожу, якою обмежують підхід до Ради. 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Начальник управління держохорони Валерій Гелетей повідомив "Українській правді", що Рада працює у нормальному режимі.

"Ми тут щоб захищати порядок, я нічого не можу поки пояснити. Але Рада працює в нормальному режимі", - сказав він.

Тим часом у парламенті прийняли за основу законопроект 8251 "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

О 12:00 спікер ВР Андрій Парубій оголосив перерву в залі на 30 хвилин, після чого у Раді обіцяли розглядати законопроекти про культуру.

Зранку 19 червня ветерани Афганістану перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги. Також під парламентом мітингують шахтарі. 

Роман Романюк, Роман Кравець, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВерховна Радаакції
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