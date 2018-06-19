Під ВР сутички мітингувальників з поліцією
Під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
Прохід до Ради заблокували кілька кордонів силовиків. Вийти чи зайти у парламент відповідно неможливо.
Під стінами почалися сутички протестувальників і силовиків.
Сутички під радою pic.twitter.com/cQHgtkOTPE— Roman Romaniuk (@romromaniuk) June 19, 2018
Учасники мітингу намагаються по одному вихоплювати поліцейських і виштовхують їх зі своїх лав.
Хтось застосував сльозогінний газ. Наразі невідомо, чи це правоохоронці, чи хтось з мітингувальників.
Учасники акції кричать "Ганьба" і кидають у силовиків пляшки.
З боку Маріїнського палацу прибуло підкріплення Нацгвардії. Силовики намагаються відтіснити мітингуючих від будівлі Ради. Через це виникають сутички.
До мітингувальників вийшла віце-спікер парламенту Ірина Геращенко з кількома політиками. Учасники акції кричать: "Чого послали жінку?"
Геращенко закликала людей до порядку, попросила організувати ініціативну групу, яка піде на перемовини до спікера ВР Андрія Парубія.
Геращенко наразі виступає з гучномовцем перед найбільш агресивною частиною мітингуючих просто під стінами Ради.
Але вони її засвистали і заглушили вигуками "Ганьба".
Під Радою Ірина Геращенко намагалась поговорити з афганцями, чорнобильцями і шахтарями. Діалогу не вийшло pic.twitter.com/n8CMNmkmva— Roman Romaniuk (@romromaniuk) June 19, 2018
"Вимога одна – повернути пільги", - кричить котрийсь із штурмовиків у гучномовець.
Натовп скандує "Парубій".
Також до людей вийшов Борислав Береза.
Люди вимагають збереження соціальних пільг, посилення соціальних гарантій, підвищення зарплат, надання житла, виступають проти монетизації пільг.
У Раді посилюють охорону.
Афганці розібрали тимчасову огорожу, якою обмежують підхід до Ради.
Начальник управління держохорони Валерій Гелетей повідомив "Українській правді", що Рада працює у нормальному режимі.
"Ми тут щоб захищати порядок, я нічого не можу поки пояснити. Але Рада працює в нормальному режимі", - сказав він.
Тим часом у парламенті прийняли за основу законопроект 8251 "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
О 12:00 спікер ВР Андрій Парубій оголосив перерву в залі на 30 хвилин, після чого у Раді обіцяли розглядати законопроекти про культуру.
Зранку 19 червня ветерани Афганістану перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги. Також під парламентом мітингують шахтарі.