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Под ВР столкновения митингующих с полицией

Вторник, 19 июня 2018, 11:33
Под ВР столкновения митингующих с полицией

Под Верховной Радой участники митинга афганцев и шахтеров пытаются штурмовать парламент.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

Проход в Раду заблокировали несколько рядов силовиков. Выйти или зайти в парламент в соответствии невозможно. 

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Под стенами начались столкновения протестующих и силовиков.

Участники митинга пытаются по одному выхватывать полицейских и выталкивают их из своих рядов. 

 
Фото эльдара Сарахмана, УП

Кто-то применил слезоточивый газ. Пока неизвестно, это правоохранители, или кто-то из митингующих.

 
Фото Романа Романюка, УП

Участники акции кричат ​​"Ганьба" и бросают в силовиков бутылки.

Со стороны Мариинского дворца прибыло подкрепление Нацгвардии. Силовики пытаются оттеснить митингующих от здания Рады. Из-за этого возникают стычки.

 

Выходы и входы в Раду закрыты. Охранники Рады надевают шлемы и бронежилеты, окна на первом этаже закрывают щитами.

фото Романа Кравца, УП

К митингующим вышла вице-спикер парламента Ирина Геращенко с несколькими политиками. Участники акции кричат: "Почему послали женщину?"

Геращенко призвала людей к порядку, попросила организовать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к спикеру ВР Андрею Парубию.

 
Фото романа кравца, УП 

Геращенко сейчас выступает с громкоговорителем перед наиболее агрессивной частью митингующих просто под стенами Рады.

Но они ее освистали и заглушили криками "Ганьба".

"Требование одно – вернуть льготы", - кричит кто-то из штурмовиков в громкоговоритель.

Толпа скандирует "Парубий".

Также к людям вышел Борислав Береза.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Люди требуют сохранения социальных льгот, усиления социальных гарантий, повышения зарплат, предоставления жилья, выступают против монетизации льгот.

В Раде усиливают охрану.

 
В Раде усиливают охрану.
Фото Романа Романюка, УП 

Афганцы разобрали временное ограждение, которым ограничивают подход к Раде.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Начальник управления госохраны Валерий Гелетей сообщил "Украинской правде", что Рада работает в нормальном режиме.

"Мы здесь, чтобы защищать порядок, я ничего не могу пока объяснить. Но Рада работает в нормальном режиме", - сказал он.

Тем временем в парламенте приняли за основу законопроект 8251 "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

В 12:00 спикер ВР Андрей Парубий объявил перерыв в зале на 30 минут, после чего в Раде обещали рассматривать законопроекты о культуре.

Как сообщалось, с утра 19 июня ветераны Афганистана перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования. Также под парламентом митингуют шахтеры.

Роман Романюк, Роман Кравец, Ирина Балачук, УП

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Темы: КиевВерховная Радаакции
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