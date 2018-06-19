Под ВР столкновения митингующих с полицией
Под Верховной Радой участники митинга афганцев и шахтеров пытаются штурмовать парламент.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.
Проход в Раду заблокировали несколько рядов силовиков. Выйти или зайти в парламент в соответствии невозможно.
Под стенами начались столкновения протестующих и силовиков.
Сутички під радою pic.twitter.com/cQHgtkOTPE— Roman Romaniuk (@romromaniuk) June 19, 2018
Участники митинга пытаются по одному выхватывать полицейских и выталкивают их из своих рядов.
Кто-то применил слезоточивый газ. Пока неизвестно, это правоохранители, или кто-то из митингующих.
Участники акции кричат "Ганьба" и бросают в силовиков бутылки.
Со стороны Мариинского дворца прибыло подкрепление Нацгвардии. Силовики пытаются оттеснить митингующих от здания Рады. Из-за этого возникают стычки.
К митингующим вышла вице-спикер парламента Ирина Геращенко с несколькими политиками. Участники акции кричат: "Почему послали женщину?"
Геращенко призвала людей к порядку, попросила организовать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к спикеру ВР Андрею Парубию.
Геращенко сейчас выступает с громкоговорителем перед наиболее агрессивной частью митингующих просто под стенами Рады.
Но они ее освистали и заглушили криками "Ганьба".
Під Радою Ірина Геращенко намагалась поговорити з афганцями, чорнобильцями і шахтарями. Діалогу не вийшло pic.twitter.com/n8CMNmkmva— Roman Romaniuk (@romromaniuk) June 19, 2018
"Требование одно – вернуть льготы", - кричит кто-то из штурмовиков в громкоговоритель.
Толпа скандирует "Парубий".
Также к людям вышел Борислав Береза.
Люди требуют сохранения социальных льгот, усиления социальных гарантий, повышения зарплат, предоставления жилья, выступают против монетизации льгот.
В Раде усиливают охрану.
Афганцы разобрали временное ограждение, которым ограничивают подход к Раде.
Начальник управления госохраны Валерий Гелетей сообщил "Украинской правде", что Рада работает в нормальном режиме.
"Мы здесь, чтобы защищать порядок, я ничего не могу пока объяснить. Но Рада работает в нормальном режиме", - сказал он.
Тем временем в парламенте приняли за основу законопроект 8251 "О государственной поддержке кинематографии в Украине".
В 12:00 спикер ВР Андрей Парубий объявил перерыв в зале на 30 минут, после чего в Раде обещали рассматривать законопроекты о культуре.
Как сообщалось, с утра 19 июня ветераны Афганистана перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования. Также под парламентом митингуют шахтеры.
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