Навальний оголосив нову акцію протесту в 20 містах Росії

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Вівторок, 19 червня 2018, 12:36

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про проведення 1 липня акції протесту через плани уряду РФ підвищити пенсійний вік.

Про це він повідомив 19 червня в своєму Instagram.

На його думку "підвищення пенсійного віку, затіяне Путіним і Медведєвим - справжнісінький злочин".

"Звичайне пограбування кількох десятків мільйонів людей під виглядом "назрілої реформи". Ми будемо протестувати проти цього всіма силами і вас до того ж закликаємо.

"Вчора наші штаби в 20 містах подали повідомлення про проведення 1 липня акцій протесту проти підвищення пенсійного віку", - пише політик.

За словами Навального, заявки подані поки тільки в тих містах, де не проходить Чемпіонат світу з футболу.

"Нам все одно за кого ви голосували вчора. Приходьте на вулицю зараз, а інакше завтра ви не доживете до пенсії", – резюмує політик.

Раніше уряд РФ оголосив про поступове підвищення віку виходу на пенсію з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків.

Прем'єр РФ Медведєв заявив, що колишні рамки пенсійного віку приймалися в 30-і роки минулого століття, коли тривалість життя була в районі 40 років.

"З тих пір життя в країні змінилося, безумовно, в кращий бік. У нас змінилися і умови, і можливості, і бажання людей працювати, і період активного життя", – сказав Медведєв.

Українська правда

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Теми: Росія
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