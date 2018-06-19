Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Навальный объявил новую акцию протеста в 20 городах России

Вторник, 19 июня 2018, 12:36

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста из-за планов правительства РФ повысить пенсионный возраст.

Об этом он сообщил 19 июня в своем Instagram.

По его мнению "повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление". 

"Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем.

"Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста", – пишет политик.

По словам Навального, заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат мира по футболу.

"Нам всё равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживёте до пенсии", резюмирует политик.

Ранее правительство РФ объявило о постепенном повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Премьер РФ Медведев заявил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

"С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни", - сказал Медведев.

Украинская правда
Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Росcия
Лукашенко заявил, что Путин уже достиг целей в войне против Украины
Турция предупредила Россию об эскалации судоходства в Черном море
Россияне безуспешно идут в наступление на 5 направлениях, атаки возле Урожайного захлебываются – Генштаб
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: