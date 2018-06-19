Навальный объявил новую акцию протеста в 20 городах России

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста из-за планов правительства РФ повысить пенсионный возраст.

Об этом он сообщил 19 июня в своем Instagram.

По его мнению "повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление".

"Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем.

"Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста", – пишет политик.



По словам Навального, заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат мира по футболу.

"Нам всё равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживёте до пенсии", резюмирует политик.



Ранее правительство РФ объявило о постепенном повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Премьер РФ Медведев заявил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

"С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни", - сказал Медведев.