У Путіна спростять процедуру отримання російського громадянства для українців

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Вівторок, 19 червня 2018, 12:48

Міністерство внутрішніх справ Росії розпочало процедуру спрощення отримання російського громадянства, в першу чергу біженцями з території України.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заступника глави МВС Росії Ігоря Зубова.

"Ми в цьому напрямку працюємо активно. Ми представимо свої пропозиції найближчим часом", - зазначив він.

За словами Зубова, ніхто не перешкоджає в отриманні російського громадянства для українців, але зараз переглядають це.

"Мова йде про українців, умови життя яких не є нормальними, які вимушено залишають свою країну", - сказав Зубов.

Він також додав, що МВС опрацьовує механізми повернення співвітчизників до Росії з усіх країн.

"У рамках розроблюваної концепції міграційної політики ми розглядаємо питання створення умов для повернення співвітчизників з усіх країн. І такі пропозиції надходять, в цьому напрямку ми працюємо", - розповів Зубов.

Як повідомлялося, 7 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий надавати громадянство жителям інших країн, які "кровно пов'язані з "русским миром", щоб поліпшити демографічну ситуацію в РФ.

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Теми: Путін Росія Донбас громадянство
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