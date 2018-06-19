У Путина упростят процедуру получения российского гражданства для украинцев

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Вторник, 19 июня 2018, 12:48

Министерство внутренних дел России начало процедуру упрощения получения российского гражданства, в первую очередь беженцами с территории Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД России Игоря Зубова.

"Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время", - отметил он.

По словам Зубова, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматривают это.

"Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал Зубов.

Он также добавил, что МВД прорабатывает механизмы возвращения соотечественников в Россию из всех стран.

"В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем", - рассказал Зубов.

Как сообщалось, 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставлять гражданство жителям других стран, которые "кровно связаны с русским миром", чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ.  

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Темы: Путин Росcия Донбасс гражданство
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